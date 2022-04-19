Выездная лаборатория проводит выборочный мониторинг дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает региональная пресс-служба, работы проводит Федеральное дорожное агентство и подведомственное ему ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

Комиссия, в состав которой входят служба заказчика работ, подрядчики, а также представители федерального дорожного управления, проверяет дороги на предмет дефектов после зимы. По итогам обследования будут составлены акты с описанием обнаруженных дефектов и со сроками их устранения. Работы подрядчик выполняет за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

В центре внимания экспертов – дороги Ростова-на-Дону, отремонтированные в период 2019-2021. Всего федеральным дорожникам предстоит обследовать более 100 объектов мониторинга: 31 – в Ростовской агломерации, 28 – в Таганрогской, 22 – в Шахтинской, а также 58 объектов регионального значения. Особое внимание уделяется участкам дорог вблизи социально значимых объектов – школ, больниц, крупных торговых точек.