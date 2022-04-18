Декларации о доходах и имуществе народных избранников и их вторых половинок за 2021 г. появились в открытом доступе на портале duma.gov.ru.

Депутат Виктор Дерябкин за прошлый год заработал почти 5,7 млн руб. В пользовании у чиновника находятся квартира и земельный участок, в личной собственности имущество отсутствует. В графе «транспорт» значится BMW X3 xDrive20d. Его супруга в этот же период заработала чуть больше 18 млн руб. В ее собственности четыре земельных участка, жилой дом, квартира и автомобиль.

Виталий Кушнарев заработал около 3,2 млн руб. В его собственности квартира и авто. Супруга депутата владеет пятью участками, частью склада, мясным павильоном, а ее доход составил 11,4 млн руб.

Исключение – ученый-политик, внук В. Молотова Вячеслав Никонов, который показал годовой доход в 25,4 млн руб. В его собственности три земельных участка с жилым домом, а также два автомобиля. Его супруга заработала меньше – 17,4 млн руб. В ее собственности две квартиры и одно нежилое помещение.