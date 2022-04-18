Финансовым абьюзерам* для звонков хватит имени жертвы и номера телефона.

Однако больший набор данных дает больше шансов на успешную атаку, поэтому сейчас они собирают сразу несколько баз и обогащают их, пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию зампреда правления «Сбербанка» С. Кузнецова.

Откуда же аферисты берут базы данных? Мошенники покупают их в даркнете** по доступным ценам. Например, база данных сотовых операторов на теневом рынке сегодня стоит 20 тыс. руб.

«Мошенники собирают несколько баз, обогащают их своими данными и потом распространяют супербазы со всеми данными. Так, например, слитую базу сервиса по доставке готовой еды обогатили геолокацией и сделали удобный поиск — в базе, по разным оценкам, от 5 до 30 миллионов данных о пользователях», — говорится в сообщении.

*Абьюзер — человек, который применяет насильственные методы, это может быть как психологическое, физическое или экономическое насилие, для достижения своей цели.

**Даркнет – скрытая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов.