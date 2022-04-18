О том, что по графику в Ростовской области произойдут отключения телерадиосигнала, предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). На официальной странице сети был опубликован график перебоев.

В Каменске-Шахтинском кратковременные отключения телерадиосигнала были 18 апреля с 2.00 до 11.00. Сбой в трансляции отметили многие горожане. Кроме Каменска профилактические работы в этот день проводились в Ростове, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах и Волгодонске. Больше работа теле- и радиоточек в городе нарушаться не будет. Отключения пройдут в плановом порядке согласно графику уже в других городах и районах региона.

