Воспитанник каменской СШОР №1 секции самбо и дзюдо Кирилл Крайнюков получил высшую оценку – иппон – на турнире по дзюдо среди юношей и девушек на приз героя России космонавта Ю. Усачева.

На донецком татами соревновались лучшие дзюдоисты Ростовской области, спортсмены из ЛНР, ДНР. Каменск представляла команда СШОР №1, тренирующихся под руководством Сергея Диченскова. По итогам поединков Кирилл Крайнюков (весовая категория 60 кг) завоевал золото и получил высшую оценку «иппон». Также первое место завоевал Алексей Болдырев (81 кг). Иван Кривошеев (73 кг) и Лусине Симонян (63 кг) стали бронзовыми призерами в своих категориях.