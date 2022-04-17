16 апреля на сцене ДК им. Гагарина в Каменске-Шахтинском состоялась премьера спектакля театра «У креста».

Постановку известной на весь мир пьесы Робера Тома «Восемь любящих женщин» представил на суд зрителей народный театр «У креста» и его режиссер Арташес Меграбян.

Яркая, эмоциональная игра самодеятельных актрис не отпускала внимание зрителей все два часовых акта. Тема семейных ценностей, настоящей любви, хитрости и алчности не оставила зрителей равнодушными: было над чем задуматься и над чем посмеяться.

О том, что спектакль получился, говорили многочисленные браво и десятки букетов, которые зрители подарили актрисам.

Повторный показ спектакля «Восемь любящих женщин» состоится 26 апреля в 19.00. Хотите положительных эмоций? Идите в театр.