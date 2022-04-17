17 апреля верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

С утра в храмах Каменска-Шахтинского и Каменского района прошли праздничные богослужения, по окончанию которых прихожане освятили вербы. В Свято-Покровском храме освящение верб проходило на территории храма. Прихожане были в отличном настроении, благо и погода этому благоприятствовала. По традиции, освященную вербу принято помещать возле икон и хранить в течение года.

Напомним, сегодня тем, кто соблюдает пост, разрешается есть рыбу и пить вино. А уже с понедельника, 18 апреля начинается последняя и самая строгая неделя Великого поста – Страстная. В это время верующие соблюдают особые ограничения и готовятся к встрече светлого праздника Пасхи.