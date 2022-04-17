общество
Какой сегодня день: даты и события 17 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 апреля 2022 года.
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.
Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.
У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.
- Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины. Иосиф песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.
Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.
Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.
Знаменательные даты и события
- 1942 Колумбу обещана королевская поддержка для осуществления его экспедиции «в Индии»
- 1824 Подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке
- 1875 День рождения бильярдной игры «снукер»
- 1912 Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел»
- 1941 Инженер Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию
- 1944 Завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция
- 1968 Впервые вышла в эфир телевизионная программа «В мире животных»
Персоны
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русский живописец, художник-пейзажист
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- 1894 — 1939
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- 1941 — 2019
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