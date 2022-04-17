Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 17 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 17 апреля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 апреля 2022 года.

  • Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.
    Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.
    У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.
  • Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины. Иосиф песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.
    Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.
    Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.

Знаменательные даты и события

  • 1942 Колумбу обещана королевская поддержка для осуществления его экспедиции «в Индии»
  • 1824 Подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке
  • 1875 День рождения бильярдной игры «снукер»
  • 1912 Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел»
  • 1941 Инженер Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию
  • 1944 Завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция
  • 1968 Впервые вышла в эфир телевизионная программа «В мире животных»

Персоны

  • 1745  — 1804
    Семен Щедрин
    русский живописец, художник-пейзажист
  • 1855  — 1920
    Семен Венгеров
    русский литературный критик, историк литературы, редактор, библиограф
  • 1873  — 1942
    Дмитрий Ушаков
    русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР
  • 1877  — 1970
    Алексий I
    патриарх Московский и всея Руси (1945-1970)
  • 1894  — 1939
    Борис Щукин
    советский актер театра и кино, народный артист СССР
  • 1894  — 1971
    Никита Хрущев
    советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964)
  • 1915  — 1993
    Николай Крюков
    советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР
  • 1923  — 2008
    Михаил Танич
    советский и российский поэт-песенник
  • 1927  — 1970
    Павел Луспекаев
    советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР
  • 1927  — 2014
    Габриэль Гарсиа Маркес
    колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат
  • 1941  — 2019
    Александра Дорохина
    советская и российская актриса театра и кино
  • 1950  — 2003
    Сергей Юшенков
    российский политический деятель, кандидат философских наук
  • р. 1968
    Валерия
    российская эстрадная певица, народная артистка России

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх