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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса

общество

Какой сегодня день: даты и события 16 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 апреля 2022 года.

  • Всемирный день цирка. Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Всемирный день цирка (World Circus Day). Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты.
  • Всемирный день голоса. 16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идёт о Всемирном дне голоса (World Voice Day). В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.
    Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году.
  • Никита Водопол, Угощение водяного. День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в 8-9 веках.
    С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).
    Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.

Знаменательные даты и события

  • 1618 Врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека
  • 1722 Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных
  • 1797 Павел I провозгласил Указ об ограничении барщины
  • 1934 Учреждено почетное звание Герой Советского Союза
  • 1945 Началась Берлинская наступательная операция советских войск
  • 2004 На звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол»

Персоны

  • 1823  — 1852
    Фердинанд Эйзенштейн
    немецкий математик
  • 1844  — 1924
    Анатоль Франс
    французский писатель и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат
  • 1889  — 1977
    Чарли Чаплин
    английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик
  • 1899  — 1972
    Ясунари Кавабата
    японский писатель, Нобелевский лауреат
  • 1912  — 2006
    Евгений Самойлов
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • р. 1927
    Бенедикт XVI
    глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский
  • 1930  — 2007
    Ливиу Либреску
    румынский, израильский и американский математик, профессор
  • р. 1941
    Сергей Никоненко
    советский и российский актер, режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР
  • р. 1971
    Свен Фишер
    немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион
  • р. 1978
    Иван Ургант
    российский актёр театра и кино, шоумен, теле и радиоведущий, продюсер

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