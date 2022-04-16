общество
Какой сегодня день: даты и события 16 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 апреля 2022 года.
- Всемирный день цирка. Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Всемирный день цирка (World Circus Day). Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты.
- Всемирный день голоса. 16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идёт о Всемирном дне голоса (World Voice Day). В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.
Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году.
- Никита Водопол, Угощение водяного. День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в 8-9 веках.
С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).
Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.
Знаменательные даты и события
- 1618 Врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека
- 1722 Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных
- 1797 Павел I провозгласил Указ об ограничении барщины
- 1934 Учреждено почетное звание Герой Советского Союза
- 1945 Началась Берлинская наступательная операция советских войск
- 2004 На звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол»
Персоны
- 1823 — 1852
Фердинанд Эйзенштейн
немецкий математик
- 1844 — 1924
Анатоль Франс
французский писатель и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат
- 1889 — 1977
Чарли Чаплин
английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик
- 1899 — 1972
Ясунари Кавабата
японский писатель, Нобелевский лауреат
- 1912 — 2006
Евгений Самойлов
советский актер театра и кино, Народный артист СССР
- р. 1927
Бенедикт XVI
глава Римско-католической Церкви (2005-2013), 265-й Папа Римский
- 1930 — 2007
Ливиу Либреску
румынский, израильский и американский математик, профессор
- р. 1941
Сергей Никоненко
советский и российский актер, режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР
- р. 1971
Свен Фишер
немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион
- р. 1978
Иван Ургант
российский актёр театра и кино, шоумен, теле и радиоведущий, продюсер