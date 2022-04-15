Ростовская область находится на четвертом месте по объемам производства круп в России.

Как сообщает региональная пресс-служба, донские предприятия перерабатывающей промышленности работают в бесперебойном режиме. В некоторых отраслях наблюдается рост объемов производства.

«Ростовская область находится на четвертом месте по объемам производства круп в России, — цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. — В прошлом году на Дону было произведено более 83 тысячи тонн крупы, что превысило на 13% показатели 2020 года. В настоящее время крупяные предприятия региона работают с ростом объема производства. За два месяца текущего года произведено более 19 тысяч тонн, что составляет более 190% к уровню 2021 года. В феврале произведено 10,5 тысячи тонн, что в два раза больше, чем в феврале прошлого года».

Отметим, что в крупяной промышленности области действует восемь средних предприятий и более 50 микропредприятий. Они производят широкий ассортимент круп, для которого используется донское сырье: рис, пшено, пшеничная, ячневая, кукурузная, манная, перловая, а также крупы зернобобовых культур.