Вслед за председателем контрольно-счетной палаты В. Ковалевым свой пост принял решение покинуть аудитор.

Напомним, что в марте текущего года городская дума своим решением сняла полномочия с Вячеслава Ковалева. В принципе данное ведомство не очень радовало думу, депутаты считали, что чересчур много средств из местного бюджета уходит на их содержание.

И видимо, их посылы в космос были услышаны – освобождается место аудитора. Виктория Тишакова написала заявление по собственному желанию.

Должность председателя КСП также пока вакантна. И как будут проходить проверки исполнения местного бюджета, пока неизвестно.