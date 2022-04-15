Под запрет попадут предприятия, находящиеся в 30-метровой границе от многоквартирных домов.

На следующей неделе депутаты городской думы планируют утвердить документ, согласно которому семь предприятий общественного питания попадают под новые ограничения по продаже алкоголя.

Три из них — это закусочные в пер. Станционном, 6, на пр. Карла Маркса, 14 и ул. Ворошилова, 10. Тут будет запрещено отпускать алкогольную продукцию с 23.00 до 8.00.

Под полный запрет попадают три предприятия продажи алкоголя на ул. Халтурина, 20, Героев Пионеров, 71в, пр. Карла Маркса, 14.

Одно из списка уже остановило свою деятельность.

Отметим, в Каменске 166 предприятий общественного питания.