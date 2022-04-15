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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане хотят видеть на набережной велодорожки и ярмарки

общество

Стартовало голосование за территории в рамках «Комфортной среды»

Опубликовано

С 15 апреля по 30 мая текущего года каменчане могут принять участие в голосовании за территорию, которую могут благоустроить в 2023 г.

На Дону стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов, планируемых к благоустройству в 2023 году. Всего от региона представлено 166 территорий в 55 муниципальных образованиях.
Принять участие в голосовании можно на сайте: za.gorodsreda.ru. Портал предлагает пройти авторизацию через «Госуслуги».
От Каменска предлагается три объекта:

  • городская набережная;
  • городской парк Победы;
  • парк Железнодорожников в мкр. Заводском.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет.

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