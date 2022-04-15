С 15 апреля по 30 мая текущего года каменчане могут принять участие в голосовании за территорию, которую могут благоустроить в 2023 г.

На Дону стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов, планируемых к благоустройству в 2023 году. Всего от региона представлено 166 территорий в 55 муниципальных образованиях.

Принять участие в голосовании можно на сайте: za.gorodsreda.ru. Портал предлагает пройти авторизацию через «Госуслуги».

От Каменска предлагается три объекта:

городская набережная;

городской парк Победы;

парк Железнодорожников в мкр. Заводском.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет.