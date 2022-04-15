Больше трети россиян наблюдают рост цен на хлебобулочные изделия и яйца, более 40% — на мясо, птицу и молочную продукцию.

Данные публикуют РИА «Новости», ссылаясь на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Был задан вопрос: на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли. В итоге 38% респондентов ответили, что на хлеб и хлебобулочные изделия (против 33% неделей ранее), 71% – на сахар (против 76%).

45% отметили рост цен на мясо и птицу (против 38%), 43% – на молоко и молочную продукцию (против 37%), 39% – на яйца (против 34%). 42% ответили, что подорожало растительное масло, 40% – что подорожали плодоовощные продукты (против 35%), 35% считают, что подорожали рыба и морепродукты (против 30%). 42% участников опроса сообщили, что подорожали крупа и макаронные изделия, каждый пятый респондент (20%) ответил, что подорожал алкоголь.