Такую возможность предоставляет Минцифры в рамках проекта «Цифровые профессии».

Воспользоваться возможностями проекта могут граждане от 16 лет, имеющим или получающим высшее или среднее профессиональное образование. Обучение платное, но в рамках проекта для определенной категории людей, например с детьми до 3-х лет, студентам, бюджетникам, получающим зарплату ниже средней по региону, дается скидка от 50 до 100%. Бесплатно могут учиться инвалиды и безработные, состоящие на учете в Центре занятости.

Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале «Госуслуг» нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку. При этом нужно указать сведения об образовании и при необходимости информацию о документе, подтверждающем льготу.

Заявки рассматриваются от 5 до 10 дней, по итогам рассмотрения на почту приходит уведомление о принятом решении.

По данным Минцифры, в этом году дополнительное IT-образование смогут получить более 50 тысяч человек. На данный момент на курсы записалось более 29 тысяч участников.