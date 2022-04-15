За два года расходы на сотрудников государственных учреждений выросли почти на 3 млрд руб.

В 2021 году денежное содержание работников госучреждений Ростовской области суммарно составило 20,91 млрд рублей. В 2020-м этот показатель составлял 19,63 млрд рублей, а в 2019-м — 17,97 млрд рублей, пишет РБК, ссылаясь на отчеты, опубликованные пресс-службой регионального правительства.

Кроме того, выросла численность чиновников с 49,1 тыс. человек в 2019 году до 50,7 тыс. в 2021 году. Таким образом, средняя сумма затрат на одного сотрудника в 2021 году составила 412,5 тыс. рублей в год (34,37 тыс. рублей в месяц).