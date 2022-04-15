Он будет действовать на территории Ростовской области с 28 апреля по 16 октября.

Необходимость ввести противопожарный режим на территории региона связана с приближением летнего сезона и с целью снизить количество случаев травматизма и гибели людей.

Как сообщает региональное правительство, в это время будет запрещено разводить костры и сжигать мусор с сухими травами, у населенных пунктов проложат противопожарные полосы шириной не менее 10 метров, будут усилены патрули, а в лес нельзя будет въехать на автомобиле без искрогасителей*.

*Искрогаситель – это защитное устройство, устанавливаемое в рамках выхлопной системы. Изделие ориентировано на технику с двигателем внутреннего сгорания. Им оснащаются генераторы, насосы, легковые и грузовые автомобили.