Данные туроператора показали, что жители страны отдают предпочтение Сочи.

Практически 40% опрошенных планируют на майских праздниках отправиться в путешествие по стране, в топе — туры в Сочи, Санкт-Петербург и Казань, пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу сервиса Level.Travel.

«Самое популярное туристическое направление на майские каникулы в 2022 году — отечественные курорты. Туда отправятся 38% туристов, средний чек составляет 56,3 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Лидером традиционно остается морское побережье Сочи. Там майские праздники хотят провести больше половины туристов. Также пользуются спросом курорты Крыма и Краснодарского края, но путевок туда нет, поскольку южные аэропорты страны пока закрыты.

Также аналитики заметили новый тренд: рост спроса на городской туризм. По сравнению с началом апреля 2021 года интерес к путевкам в Санкт-Петербург и Калининград взлетел в три раза, а в Казань — в 10 раз.

На втором месте по популярности после российских курортов — Турция. Здесь средний чек уже 124 тыс. руб. После чего идет Египет со средним чеком в 163 тысячи. Далее Арабские Эмираты. Тут за отдых придется заплатить от 182 тысячи рублей.