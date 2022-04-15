Творческий вечер, посвященный юбилею Образцового хореографического коллектива «Гранд Па» прошел 15 апреля в ДК им. Маяковского.

Зал Дворца культуры был переполнен. С праздником юбиляров поздравляли почетные гости:

депутат государственной думы РФ Николай Гончаров, начальник отдела культуры Ирина Киселева, настоятель храма Андрея первозванного иерей Антоний Грогуленко и др. На сцене представляли свой коллектив руководители «Гранд Па», заслуженные деятели Всероссийского музыкального общества, лауреаты премий губернатора РО, почетные члены международного союза хореографов Александр и Дарья Минкевич.

На сцене звучали не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые хореографические композиции. А в перерывах между ними – многочисленные поздравления от российских и зарубежных коллег по творчеству.

Не обошлось без подарков. Например, депутат Н. Гончаров вручил Дарье Минкевич сертификат на 100 тыс. рублей.

Сегодня в «Гранд Па» занимаются более 100 каменчан разного возраста от самых юных до сеньор. Известный каменский коллектив неоднократно становился победителем и лауреатом различных, в том числе международных конкурсов.