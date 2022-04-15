15 апреля мастер-кондитер Елена Сопина провела для пятиклассниц из 12-й гимназии мастер-класс по раскрашиванию пасхального имбирного печенья кондитерской глазурью.

Мероприятие состоялось в каменском музее и было приурочено к открытию выставки «Православный мир России».

Сказать, что девчонкам понравилось участвовать в мастер-классе — это ничего не сказать. Это их захватило, как самая увлекательная игра. Сначала они буквально с открытым ртом наблюдали, как Е. Сопина мастерски украшала пряники глазурью и кондитерской посыпкой, и ловили каждое ее слово. Казалось, что юные гимназистки и мастер – давние знакомые. «Ничего себе! Как красиво!» – восклицали они глядя, как белые полоски на розовой глазури мастер превращала в красивые волны. Потом они увлеченно приняли раскрашивать печенье сами, украдкой сравнивая, как получалось у других.

Школьницы самостоятельно украсили белой и розовой глазурью пряники в виде символов Православной Пасхи – кролика и пасхального яйца. Свои произведения кулинарного искусства школьницы забрали домой.