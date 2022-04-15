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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 15 апреля
Фото: минобороны.рф

общество

Какой сегодня день: даты и события 15 апреля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 апреля 2022 года.

  • Международный день культуры. «Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры.
    Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
  • День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России. День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны РФ № 183 от 3 мая 1999 года, а затем закреплен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ».
  • Дни защиты от экологической опасности в России. Ежегодно уже более четверти века в России проводятся Дни защиты от экологической опасности. Эта акция была установлена в 1996 году, после чего ежегодно с 15 апреля по 5 июня в различных российских регионах проводятся мероприятия экологической направленности. Они проходят под девизом: «Экология – Безопасность – Жизнь».
  • Тит Ледолом. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке.
    Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.
    Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».

Знаменательные даты и события

  • 1834 По высочайшему повелению закрыт журнал «Московский телеграф»
  • 1912 В Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник»
  • 1951 В Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира»
  • 1989 В Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей

Персоны 

  • 1452  — 1519
    Леонардо да Винчи
    итальянский художник, ученый, изобретатель, «универсальный» гений эпохи Возрождения
  • 1684  — 1727
    Екатерина I
    российская императрица (1725-1727), вторая жена Петра I
  • 1711  — 1765
    Михаил Ломоносов
    русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ
  • 1798  — 1859
    Иван Пущин
    русский поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг А.С. Пушкина
  • 1809  — 1865
    Авраам Линкольн
    16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США
  • 1812  — 1867
    Теодор Руссо
    французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы
  • 1875  — 1953
    Джеймс Джеффрис
    американский профессиональный боксер
  • 1882  — 1943
    Аристарх Лентулов
    русский художник, авангардист
  • 1886  — 1921
    Николай Гумилев
    русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник
  • 1896  — 1986
    Николай Семенов
    советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат
  • 1901  — 1944
    Николай Ватутин
    советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза
  • 1904  — 1948
    Аршил Горки
    американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма»
  • 1905  — 1980
    Жан-Поль Сартр
    французский философ, писатель, драматург и эссеист
  • 1905  — 1990
    Грета Гарбо
    шведская и американская киноактриса
  • 1912  — 1994
    Ким Ир Сен
    корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи
  • 1921  — 1995
    Георгий Береговой
    советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза
  • 1933  — 2012
    Борис Стругацкий
    советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик
  • р. 1938
    Клаудия Кардинале
    итальянская актриса, общественный деятель
  • р. 1941
    Роман Балаян
    советский и украинский кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист Украины
  • р. 1949
    Алла Пугачева
    советская и российская эстрадная певица, актриса, продюсер, Народная артистка СССР

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