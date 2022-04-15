общество
Какой сегодня день: даты и события 15 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 апреля 2022 года.
- Международный день культуры. «Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость… – эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры.
Поэтому, чтобы еще раз подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (World Day of Culture), который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
- День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России. День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны РФ № 183 от 3 мая 1999 года, а затем закреплен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ».
- Дни защиты от экологической опасности в России. Ежегодно уже более четверти века в России проводятся Дни защиты от экологической опасности. Эта акция была установлена в 1996 году, после чего ежегодно с 15 апреля по 5 июня в различных российских регионах проводятся мероприятия экологической направленности. Они проходят под девизом: «Экология – Безопасность – Жизнь».
- Тит Ледолом. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке.
Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.
Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».
Знаменательные даты и события
- 1834 По высочайшему повелению закрыт журнал «Московский телеграф»
- 1912 В Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник»
- 1951 В Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира»
- 1989 В Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей
Персоны
- 1452 — 1519
Леонардо да Винчи
итальянский художник, ученый, изобретатель, «универсальный» гений эпохи Возрождения
- 1684 — 1727
Екатерина I
российская императрица (1725-1727), вторая жена Петра I
- 1711 — 1765
Михаил Ломоносов
русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ
- 1798 — 1859
Иван Пущин
русский поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг А.С. Пушкина
- 1809 — 1865
Авраам Линкольн
16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США
- 1812 — 1867
Теодор Руссо
французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы
- 1875 — 1953
Джеймс Джеффрис
американский профессиональный боксер
- 1882 — 1943
Аристарх Лентулов
русский художник, авангардист
- 1886 — 1921
Николай Гумилев
русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник
- 1896 — 1986
Николай Семенов
советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат
- 1901 — 1944
Николай Ватутин
советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза
- 1904 — 1948
Аршил Горки
американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма»
- 1905 — 1980
Жан-Поль Сартр
французский философ, писатель, драматург и эссеист
- 1905 — 1990
Грета Гарбо
шведская и американская киноактриса
- 1912 — 1994
Ким Ир Сен
корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи
- 1921 — 1995
Георгий Береговой
советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза
- 1933 — 2012
Борис Стругацкий
советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик
- р. 1938
Клаудия Кардинале
итальянская актриса, общественный деятель
- р. 1941
Роман Балаян
советский и украинский кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист Украины
- р. 1949
Алла Пугачева
советская и российская эстрадная певица, актриса, продюсер, Народная артистка СССР