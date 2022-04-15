бизнес
Донские винодельни попали в ТОП лучших по стране
Список 50 лучших винных хозяйств России за 2022 год опубликовал путеводитель 50 Best Tastes of Russia.
Публикация была создана на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы по всей стране.
В 50 лучших попали как и крупные винные бренды, производители и флагманы рынка, так и небольшие, в том числе семейные хозяйства и локальные производства с продукцией наивысшего качества из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.
Ростовская область заняла сразу несколько мест. На 7-м – винодельня «Ведерниковъ» из Константиновского района, которая занимается выпуском премиальных белых и красных вин. Отметим, что с 2015 года она входит в холдинг «Абрау-Дюрсо».
- 26-я строчка у «Вилла Звезда» из Мартыновского района.
- 36-я — у «Вина Арпачина» из Багаевского района.
- 49-я — «Усадьба Саркел» из Цимлянского района.