Список 50 лучших винных хозяйств России за 2022 год опубликовал путеводитель 50 Best Tastes of Russia.

Публикация была создана на основе голосования 500 ведущих экспертов сферы по всей стране.

В 50 лучших попали как и крупные винные бренды, производители и флагманы рынка, так и небольшие, в том числе семейные хозяйства и локальные производства с продукцией наивысшего качества из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

Ростовская область заняла сразу несколько мест. На 7-м – винодельня «Ведерниковъ» из Константиновского района, которая занимается выпуском премиальных белых и красных вин. Отметим, что с 2015 года она входит в холдинг «Абрау-Дюрсо».