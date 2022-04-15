В текущем году памятная акция «Бессмертный полк», которая призвана чтить память героев Великой Отечественной войны, состоится в привычном формате, то есть люди с портретами смогут пройти колонной по городу.

В Ростове-на-Дону «Бессмертный полк» пройдет колонной от площади Карла Маркса до пр. Ворошиловского. Аналогичные шествия пройдут и в других городах и районах области. Предполагаем, что и в Каменске-Шахтинском. Сейчас городской отдел культуры готовит план майских мероприятий.

Напомним, впервые «Бессмертный полк» прошел в 2013 году. В период пандемии акция проходила в онлайн-формате. В этом году шествие возобновляется в рамках 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в акцию «Бессмертный полк» могут включить портреты погибших при спецоперации на Украине.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что в ее адрес уже поступают соответствующие вопросы от граждан, сообщает ТАСС.