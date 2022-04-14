Сообщается также, что еще более 120 сотрудников ГИБДД получили повестки на допрос.

В Ростовской области по делу о получении взяток задержали 26 сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц. Об этом сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. Они подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством», – цитирует Волк агентство ТАСС.

Региональные СМИ сообщают, что после обысков задержаны 90 сотрудников ГИБДД из Ростовской области, в том числе высокопоставленных. В операции задействованы сотрудники МВД из Краснодарского и Ставропольского краев. Поводом же стали подозрения, что сотрудники госавтоинспекции организовали на территории региона настоящую ОПГ.