Как сообщают очевидцы, каменчанка на электросамокате ехала по ул. Ворошилова. На перекрестке она оказалась в тот момент, когда пешеходы уже начали переходить дорогу.

Не успев затормозить, она врезалась в женщину, которая от удара упала на землю и в результате получила травмы – резаную рану ноги.

Сотрудники ГИБДД проводят следственные мероприятия по факту произошедшего. Главное – определить, являлся ли электросамокат транспортным средством.

К слову, внести в правила дорожного движения пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) пытаются уже давно. В ПДД предлагается четко регламентировать требования к водителям СИМов, местам их использования и скорости. МВД и Минтранс разработали соответствующие поправки, но пока основным критерием в определении «пешеход или водитель владелец электросамоката» являются характеристики конкретного электросамоката.

«ПИК» следит за развитием ситуации.