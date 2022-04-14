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В администрации города обсудили методы борьбы с зарплатами в конвертах
Это лишает город поступления налогов в местный бюджет.
Как сообщает городская пресс-служба, на совещании обсудили:
- как снизить неформальную занятость населения
- как не допускать выплаты «теневой» заработной платы
- как повысить собираемость страховых взносов во внебюджетные фонды
- как обеспечить своевременную выплату заработной платы.
Также вместе с представителями налоговой инспекции чиновники рассмотрели вопросы по выявлению работодателей города, уплачивающих работникам заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, а также результаты работы по снижению уровня неформальной занятости населения за I квартал 2022 года.