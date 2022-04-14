Это лишает город поступления налогов в местный бюджет.

Как сообщает городская пресс-служба, на совещании обсудили:

как снизить неформальную занятость населения

как не допускать выплаты «теневой» заработной платы

как повысить собираемость страховых взносов во внебюджетные фонды

как обеспечить своевременную выплату заработной платы.

Также вместе с представителями налоговой инспекции чиновники рассмотрели вопросы по выявлению работодателей города, уплачивающих работникам заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, а также результаты работы по снижению уровня неформальной занятости населения за I квартал 2022 года.