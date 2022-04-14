Региональное правительство заключило соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ».

Подписи под документом поставили донской губернатор Василий Голубев и генеральный директор корпорации Сергей Суханов. Церемония подписания прошла в Москве при участии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщается на сайте Правительства Ростовской области.

Также отмечается, что ближайшим проектом станет развитие туристического комплекса «Приазовье» в Таганроге. «Донской регион – в числе популярных туристических направлений в России. Ежегодно Ростовскую область посещают свыше 1,5 миллиона человек. Рассчитываем, что благодаря нашему взаимодействию с корпорацией «Туризм.РФ» интерес к внутреннему туризму только вырастет. В наступившем году у нас на Дону ожидаются интересные и масштабные события в честь 350-летия Петра Великого – в Ростове-на-Дону, станице Старочеркасской, Азове, Таганроге. Мы активно работаем над комплексным развитием Таганрога как туристического центра», – прокомментировал подписанное соглашение В.Голубев.