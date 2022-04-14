Каменчане, которые с 1 апреля утратили право ездить на автобусах бесплатно, могут приобрести проездной талон со скидкой.

Обычная стоимость проездного билета составляет 1300 руб., а льготная – 800 руб. По такой цене проездной вправе покупать люди, относящиеся к следующим льготным категориям:

ветераны труда,

ветераны труда Ростовской области,

труженики тыла,

граждане, пострадавшие от политических репрессий.

Для покупки проездного билета следует обращаться в офис компании перевозчика ООО «Интертек» по адресу: ул. Халтурина, 24, тел.: 8 (86365) 5-12-40 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Важно отметить, пользоваться проездным билетом, приобретенным в ООО «Интертек», можно только в городских автобусах.