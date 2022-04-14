общество
Каменские химики опять отличились победами
Предприятие АО «Каменскволокно» стало победителем в нескольких номинациях конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области».
Конкурс лучших практик наставничества по производительности труда проводится на Дону третий раз. Предприятие АО «Каменскволокно» победило в следующих номинациях:
- «Наставничество в области повышения производительности труда» (2 место)
- «Наставничество в профессиональном самоопределении» (1 место)
- «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» (2 место)
- «Наставничество в области прорывных технологий» (1 место)