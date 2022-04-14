Необустроенность контейнерных площадок грозит прокатом на «пятой точке» по грязи.

Как бы ни бились каменские чиновники с мусорным вопросом, пока, увы, проблема налицо. Люди, пренебрегая правилами благоустройства, продолжают складировать ветки и крупногабаритный мусор вокруг контейнеров, а возчики очищают лишь баки, а хлам вокруг игнорируют.

«Вишенкой на торте» является тот факт, что после или во время дождя подойти к контейнерам не всегда удается – легко поскользнуться на грязи.