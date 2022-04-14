Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

НДС для гостиниц обнулили
Гостиница «Донец». Фото из архива.

бизнес

Город хочет продать третий этаж гостиницы «Донец»

Опубликовано

Депутатам каменской думы представили список имущества, от которого муниципалитет планирует избавиться.

Список объектов включен в план приватизации имущества. Это очередной неликвид, от которого толку давно нет, зато его содержание требует внушительных затрат из городской казны. В числе ненужного городу имущества –  строения в СНТ «Фиалка» и «Ромашка», здание детского сада-яслей на ул. Кирова, третий этаж бывшей гостиницы «Донец» в Каменске-Шахтинском. 

Также в список попали два МУПа* – «ЖРЭО» и «Коммунальщик». Они будут реорганизованы в ООО — общество с ограниченной ответственностью, то есть станут частными конторами. 

Соответствующий проект решения был рассмотрен депутатами на заседании 11 апреля. Решение будет принято на пленарном заседании.

* Муниципальное унитарное предприятие.

Похожие темы:,

Другое в рубрике бизнес

Вверх