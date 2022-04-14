Депутатам каменской думы представили список имущества, от которого муниципалитет планирует избавиться.

Список объектов включен в план приватизации имущества. Это очередной неликвид, от которого толку давно нет, зато его содержание требует внушительных затрат из городской казны. В числе ненужного городу имущества – строения в СНТ «Фиалка» и «Ромашка», здание детского сада-яслей на ул. Кирова, третий этаж бывшей гостиницы «Донец» в Каменске-Шахтинском.

Также в список попали два МУПа* – «ЖРЭО» и «Коммунальщик». Они будут реорганизованы в ООО — общество с ограниченной ответственностью, то есть станут частными конторами.

Соответствующий проект решения был рассмотрен депутатами на заседании 11 апреля. Решение будет принято на пленарном заседании.

* Муниципальное унитарное предприятие.