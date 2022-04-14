транспорт
Едем из Каменска на дачи и в Лихую. Расписание
После выхода газеты «ПИК» от 14 апреля с летним расписанием, перевозчик внес правки в график движения автобусов №№ 14 и 115.
Публикуем правильное расписание этих автобусов. Эти же графики будут опубликованы в следующем номере «ПИКа» от 20 апреля.
Маршрут № 115
Понедельник – пятница
От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 13.02
От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.35 8.06 9.16 10.55 11.45 14.50 17.07 18.06 19.30
От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20 14.20
От АЗС до ж/д вокзала (Каменск): 6.35 7.48 9.36 10.48 11.48 13.10 14.46 15.53 17.27 18.07 19.32 20.30
От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 8.00 10.00 11.00 12.00 13.30 15.06 16.05 17.07 18.19 19.43 20.40
Выходные и праздничные дни
От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 8.06 10.48
От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.35 13.02 14.50 16.06 18.06
От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20 9.15 12.00
От АЗС до ж/д вокзала (Каменск): 6.35 7.48 9.36 12.12 14.46 15.53 17.07 19.32 20.30
От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 8.00 10.00 12.22 15.06 16.05 17.19 19.43 20.40
Маршрут № 14
рабочие дни
От ж/д вокзала: 6.50 7.40 9.15 15.40 17.15 19.10
От пос. Южного: 6.30 7.15 8.40 10.30 16.45 18.25
До с/т «Юбилейное» от ж/д вокзала: 7.40 9.15 15.40 17.15
От с/т «Юбилейное»: 8.25 10.10 16.30 19.10
выходные дни
От ж/д вокзала: 6.50 7.40 9.15 15.40 17.15
От пос. Южного: 6.30 7.15 8.40 10.30 16.45 18.25
До с/т «Юбилейное» от ж/д вокзала: 7.40 9.15 15.40 17.15
От с/т «Юбилейное»: 8.25 10.10 16.30 18.10