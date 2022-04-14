После выхода газеты «ПИК» от 14 апреля с летним расписанием, перевозчик внес правки в график движения автобусов №№ 14 и 115.

Публикуем правильное расписание этих автобусов. Эти же графики будут опубликованы в следующем номере «ПИКа» от 20 апреля.

Маршрут № 115

Понедельник – пятница

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 13.02

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.35 8.06 9.16 10.55 11.45 14.50 17.07 18.06 19.30

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20 14.20

От АЗС до ж/д вокзала (Каменск): 6.35 7.48 9.36 10.48 11.48 13.10 14.46 15.53 17.27 18.07 19.32 20.30

От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 8.00 10.00 11.00 12.00 13.30 15.06 16.05 17.07 18.19 19.43 20.40

Выходные и праздничные дни

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 8.06 10.48

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.35 13.02 14.50 16.06 18.06

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20 9.15 12.00

От АЗС до ж/д вокзала (Каменск): 6.35 7.48 9.36 12.12 14.46 15.53 17.07 19.32 20.30

От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 8.00 10.00 12.22 15.06 16.05 17.19 19.43 20.40

Маршрут № 14

рабочие дни

От ж/д вокзала: 6.50 7.40 9.15 15.40 17.15 19.10

От пос. Южного: 6.30 7.15 8.40 10.30 16.45 18.25

До с/т «Юбилейное» от ж/д вокзала: 7.40 9.15 15.40 17.15

От с/т «Юбилейное»: 8.25 10.10 16.30 19.10

выходные дни

От ж/д вокзала: 6.50 7.40 9.15 15.40 17.15

От пос. Южного: 6.30 7.15 8.40 10.30 16.45 18.25

До с/т «Юбилейное» от ж/д вокзала: 7.40 9.15 15.40 17.15

От с/т «Юбилейное»: 8.25 10.10 16.30 18.10

