Администрацию города законом обязали контролировать теплоснабжение, благоустройство, жилье.

Например, чиновники должны будут контролировать деятельность единой теплоснабжающей организации в части строительства, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. На контроль должна быть взята и подача тепла со всеми вытекающими из нее последствиями – перетопами. Для таких ревизий будут назначены специальные люди – ревизоры.

Почему такая инициатива спущена «сверху»? Ведь городские теплосети — МУП, и власти города и так должны контролировать деятельность муниципального предприятия. В том числе качество предоставляемой услуги населению. Или перетопы и переплаты выгодны всем, кроме этого самого населения? Риторический вопрос.

Так или иначе, документы о ревизорах городская дума должна была принять еще до 1 января 2022 года. Правда, исполнительная ветвь власти затянула сроки и внесла в аппарат думы лишь в начале апреля. Этим фактом очень недовольна городская прокуратура, которая взяла данные вопросы на особый контроль.

Подробности в «ПИКе» от 13 апреля.