Пролонгироваться автоматически будут водительские удостоверения, которые подлежат замене с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

Об этом 12 апреля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», – сообщается на официальном Telegram-канале Правительства России.

Нужно ли будет обращаться в МРЭО для замены удостоверения на новое или будет разрешено ездить со старым, неизвестно. Как пояснили «ПИКу» в Каменском отделении МРЭО ГИБДД, разъяснений по этому поводу пока нет.