Ежедневно с 5 по 12 апреля пограничные пункты пропуска в Ростовской области в Россию пересекли от 13,5 до 15,5 тысяч граждан, сообщает пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области.

Прибывающих граждан сначала принимают в пунктах временного размещения, а потом переправляют в другие регионы страны. Имеющие родственников в Донском регионе отправляются к ним.

Напомним, первые автобусы с жителями Донбасса пересекли пограничные пункты пропуска 18 февраля 2022 г., когда ДНР и ЛНР объявили об эвакуации своих жителей. Через шесть дней, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.