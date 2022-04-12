В бассейне «Дельфин» Волгодонска оспаривали право быть сильнейшими около 250 юных пловцов 2012-2013 гг. рождения.

С 7 по 9 апреля в Волгодонске проходил областной турнир по плаванию в честь заслуженного мастера спорта России Юлии Ефимовой. В соревнованиях участвовали 23 команды из 11 городов и районов области. Каменск-Шахтинский представляли юные пловцы из СШОР № 2 Мария Кривошеева, Анастасия Козырева, Артур Плясуля, Матвей Мешков, Назар Бойко, Марк Моисеев. Их наставники — тренеры Наталья Ширина и Ольга Корешкова. По итогам турнира каменчанка Мария Кривошеева стала обладательницей бронзы на дистанции 50 м вольным стилем. Тренирует юную спортсменку Н. Ширина.