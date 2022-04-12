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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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ЖКХ

В Ростове отключили отопление 12 апреля. А когда в Каменске?

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А в Каменске-Шахтинском отопительный сезон закончится 15 апреля.

Об этом «ПИКу» сообщили представители городской сферы ЖКХ. В связи с этим у жильцов многоквартирных домов, оборудованных теплосчетчиками, суммы в апрельских квитанциях окажутся вполовину меньше, чем в мартовских. В домах, не имеющих приборов учета тепловой энергии, суммы в квитанциях окажутся прежними, так как им начисляют плату по нормативу. 

Отметим, общий срок сезона отопления 2021-2022 составит 183 дня, что на 4 дня дольше предыдущего.

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