А в Каменске-Шахтинском отопительный сезон закончится 15 апреля.

Об этом «ПИКу» сообщили представители городской сферы ЖКХ. В связи с этим у жильцов многоквартирных домов, оборудованных теплосчетчиками, суммы в апрельских квитанциях окажутся вполовину меньше, чем в мартовских. В домах, не имеющих приборов учета тепловой энергии, суммы в квитанциях окажутся прежними, так как им начисляют плату по нормативу.

Отметим, общий срок сезона отопления 2021-2022 составит 183 дня, что на 4 дня дольше предыдущего.