По данным Роспотребнадзора, превышение среднероссийского показателя заболеваемости ковидом зафиксировали в 46 регионах страны.

По итогам 14-й недели этого года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (65,24 на 100 тыс. населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (46 субъектов РФ), сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Более 96% случаев коронавируса приходятся на штамм «омикрон», еще 1,5% – на дельта-штамм. На долю других не доминирующих штаммов коронавируса приходится еще 2,1% случаев заражения.

Особо подчеркивается, что преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к дополнительному росту заболеваемости ковидом в России.