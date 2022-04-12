Сотрудники ростовского филиала «Московского протезно-ортопедического предприятия» проведут прием людей с ограниченными возможностями в городской больнице № 1.

Прием состоится 19 апреля в поликлинике по адресу: ул. Сапрыгина, 3. Посетителям рекомендуют иметь при себе индивидуальную программу реабилитации или абилитации, направление фонда соцстрахования на получение протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации с отрывным талоном к направлению, паспорт, справку об инвалидности, страховое свидетельство.

Уточнить интересующую информацию можно по телефону: 8 (86365) 7-95-72.