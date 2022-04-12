Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 15-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Смыть будет дороже. Повышения тарифов на водоотведение, проще говоря — на услуги канализации, добилось через суд каменское предприятие «Исток». Особенно это почувствуют с 1 июля «юрики» »2-3

Повышения тарифов на водоотведение, проще говоря — на услуги канализации, добилось через суд каменское предприятие «Исток». Особенно это почувствуют с 1 июля «юрики» »2-3 Каменскому насильнику дали 18 лет. Суд вынес приговор преступнику, надругавшемуся прошлым летом над 17-летней девушкой. /2-3

Суд вынес приговор преступнику, надругавшемуся прошлым летом над 17-летней девушкой. /2-3 На меченого кутенка уже очередь. Пока волонтеры спасают брошенного новорожденного щенка, растет число добрых рук, желающих забрать его на воспитание. /14-15

Пока волонтеры спасают брошенного новорожденного щенка, растет число добрых рук, желающих забрать его на воспитание. /14-15 Летнее расписание автобусов. Дачных рейсов с 14 апреля в Каменске добавили. »6

Дачных рейсов с 14 апреля в Каменске добавили. »6 Сезону перетопов в пятницу конец. 15 апреля в Каменске-Шахтинском завершится отопительный сезон. Продлился он 183 дня — на четыре дня дольше, чем в прошлом году. /2

15 апреля в Каменске-Шахтинском завершится отопительный сезон. Продлился он 183 дня — на четыре дня дольше, чем в прошлом году. /2 Сутенеру грозит пять лет колонии. В Каменске начался судебный процесс над местным сутенером и тремя администраторами интересного «мини-отеля». /7

В Каменске начался судебный процесс над местным сутенером и тремя администраторами интересного «мини-отеля». /7 За резину во дворах будут штрафовать. В прошлом году вышел закон, разрешающий использовать на детских и спортивных площадках только сертифицированные металл, дерево и пластик. Популярные украшения дворов — лебедей из автомобильных шин — запретили. /8

В прошлом году вышел закон, разрешающий использовать на детских и спортивных площадках только сертифицированные металл, дерево и пластик. Популярные украшения дворов — лебедей из автомобильных шин — запретили. /8 Магазины переписывают ценники. На прошлой неделе курс доллара и евро резко снизился. В магазинах на этом фоне осторожно меняют ценники. /10

На прошлой неделе курс доллара и евро резко снизился. В магазинах на этом фоне осторожно меняют ценники. /10 Штукатурим, застилаем, железним. Минувшая зима преподнесла жильцам частных домов неприятный сюрприз — от дождей и снега начал рассыпаться цоколь дома, да так, что влага стала проникать в дом. «Что делать? Как быть? Денег-то и на главное не хватает», — огорчаются люди. /24, 25