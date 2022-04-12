Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце мая — июне, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, в ряде стран Европы и Китае уже констатируют признаки очередного подъема заболеваемости ковидом.

– Поэтому мы готовимся, – подчеркнул М. Мурашко. – И думаю, что в конце мая — июня возможны подъемы заболеваемости.

При этом министр подчеркнул, что сила новой волны заболеваемости будет зависеть от того, как люди прививаются и ревакцинируются, а также от соблюдения мер профилактики.