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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

общество

На Дону работу легче всего найти сотрудникам от 30 до 35 лет

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Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сложнее всего найти работу тем, кому исполнилось 54-56 лет. 

Опрос респондентов проходил в Ростове-на-Дону. С наименьшими сложностями в трудоустройстве сталкиваются ростовчане от 30 до 35 лет: их средние оценки трудностей поиска работы составляют 5,8 балла из 10. Совсем молодые соискатели, которые начали искать работу впервые, оценили сложности трудоустройства на 7,3 балла. Больше всего сложностей в трудоустройстве видят жители в возрасте 54-56 лет (8,7 балла из 10 возможных). У более зрелых соискателей вопрос устройства на работу вызывает меньше сложностей (8,1 балла у тех, кому 60+).

Для мужчин беспроблемный возраст для устройства на работу – 30-32 года (5,2 балла), для женщин – 33-35 лет (5,1 балла). Наиболее сложное время для мужчин – 54-56 лет (8,5 балла), для женщин – 54-59 лет (8,4 балла). 

Отмечается, что практически на протяжении всего карьерного пути женские оценки сложностей трудоустройства превышают мужские. Исключение составляет возраст от 33 до 35 лет и старше 60 лет – в эти периоды женщины тревожатся по поводу трудоустройства меньше мужчин.

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