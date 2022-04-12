61 год назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» за 108 минут он облетел планету Земля.

Свой Гагарин есть и в Каменске. Памятник советскому космонавту был установлен в парке его имени в 2016 году. По случаю праздника мероприятий в городе в этом году не проводили, к космической теме если и прикасались, то не публично.

Кстати, сегодня самое время вспомнить, что наш Донецк имеет непосредственное отношение к празднованию Дня космонавтики. Именно здесь родился летчик-космонавт Герой России Юрий Владимирович Усачев, четыре раза побывавший в космосе. Сейчас проживающий в Королеве космонавт – главный специалист по пилотируемым космическим комплексам РКК «Энергия».