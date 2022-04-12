Воспитанники каменской СШОР № 1 секции самбо и дзюдо завоевали очередные награды на первенстве Ростовской области.

На соревнованиях, которые проходили среди спортсменов 2006-2008 гг. рождения 8 апреля в Чалтыре, воспитанники тренера Сергея Диченскова показали профессиональную подготовку и рост, а также завоевали награды: второе место у Данила Сидорова (весовая категория 81 кг), Кирилл Крайнюков (55 кг) взял бронзу.

Еще на одном первенстве области по дзюдо, которое проходило с 1 по 4 апреля в Ростове, в весовой категории 46 кг второе место завоевал Руслан Севостьянов. Бронзовым призером турнира стал Семен Савенко (38 кг). Обоих спортсменов также тренирует Сергей Диченсков.

У подопечных тренера Андрея Гребенникова тоже получились отличные результаты: первое место у Софьи Семеновой (63 кг), третье у Артема Стаценко (73 кг).

Все борцы завоевали право выступать на первенстве ЮФО по дзюдо.