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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские дзюдоисты завоевали право выступать на первенстве ЮФО 

спорт

Каменские дзюдоисты завоевали право выступать на первенстве ЮФО 

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Воспитанники каменской СШОР № 1 секции самбо и дзюдо завоевали очередные награды на первенстве Ростовской области.  

На соревнованиях, которые проходили среди спортсменов 2006-2008 гг. рождения 8 апреля в Чалтыре, воспитанники тренера Сергея Диченскова показали профессиональную подготовку и рост, а также завоевали награды: второе место у Данила Сидорова (весовая категория 81 кг), Кирилл Крайнюков (55 кг) взял бронзу.  

Еще на одном первенстве области по дзюдо, которое проходило с 1 по 4 апреля в Ростове, в весовой категории 46 кг второе место завоевал Руслан Севостьянов. Бронзовым призером турнира стал Семен Савенко (38 кг). Обоих спортсменов также тренирует Сергей Диченсков

Каменские дзюдоисты завоевали право выступать на первенстве ЮФО 

У подопечных тренера Андрея Гребенникова тоже получились отличные результаты: первое место у Софьи Семеновой (63 кг), третье у Артема Стаценко (73 кг). 

Все борцы завоевали право выступать на первенстве ЮФО по дзюдо. 

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