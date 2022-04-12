Инициативная группа горожан высказала свои пожелания проектному бюро М4.

Бюро будет заниматься подготовкой проекта набережной в рамках комфортной городской среды. Горожане хотят видеть на набережной велодорожки и прокат велосипедов, ярмарочную территорию, крытые беседки, детские и спортивные площадки, сцену для представлений, зону для рыбаков и многое другое. Как сообщает городская пресс-служба, все самые востребованные предложения будут внесены в проект будущей набережной.

Напомним, набережная победила в региональном конкурсе. Следующий этап – федеральный, для которого готовится дизайн-проект набережной.