общество
Какой сегодня день: даты и события 13 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 апреля 2022 года.
- Всемирный день рок-н-ролла. Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Рок круглые сутки» (Rock Around The Clock), ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
- Ипатий Чудотворец. Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото.
Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса.
На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.
Знаменательные даты и события
- 1742 Впервые исполнена оратория «Мессия» Генделя
- 1895 При раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ
- 1902 В Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса
- 1934 Завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике
- 1944 Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков
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