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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 13 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 13 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 апреля 2022 года.

  • Всемирный день рок-н-ролла. Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
    Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Рок круглые сутки» (Rock Around The Clock), ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
  • Ипатий Чудотворец. Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото.
    Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса.
    На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

Знаменательные даты и события

  • 1742 Впервые исполнена оратория «Мессия» Генделя
  • 1895 При раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ
  • 1902 В Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса
  • 1934 Завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике
  • 1944 Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков

Персоны

  • 1519  — 1589
    Екатерина Медичи
    королева и регентша Франции (1560-1563 и 1574)
  • 1816  — 1875
    Уильям Беннетт
    английский композитор, дирижер и пианист
  • 1870  — 1918
    Лавр Корнилов
    русский военачальник, государственный деятель, лидер Белого движения
  • 1883  — 1945
    Демьян Бедный
    русский и советский писатель и поэт
  • 1905  — 1972
    Борис Курчатов
    советский ученый-радиохимик, профессор
  • 1911  — 1994
    Николай Крючков
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1920  — 2019
    Лидия Видеман
    финская лыжница, олимпийская чемпионка
  • 1934  — 2006
    Юрий Кашлев
    советский и российский дипломат, профессор
  • р. 1955
    Ирина Хакамада
    российский политик и общественный деятель, писатель, телеведущая
  • р. 1963
    Гарри Каспаров
    российский шахматист, 13-й чемпион мира, шахматный литератор, политик

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