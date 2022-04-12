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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 12 апреля
Фото из архива.

общество

Какой сегодня день: даты и события 12 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 апреля 2022 года.

  • Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
    Как праздник — День космонавтики — был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.
    Кстати, с 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, была принята официальная резолюция № A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.
  • Иван Лествичник. В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника — христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6-7 веках. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») — своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу.
    В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.
    На Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов, поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.

Знаменательные даты и события

  • 1242 Войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
  • 1633 В Риме начался процесс над Галилео Галилеем
  • 1796 Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу
  • 1861 Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения
  • 1871 Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны
  • 1961 Впервые человек совершил полет в космос
  • 1978 Принята четвертая Конституция РСФСР

Персоны

  • 1823  — 1886
    Александр Островский
    русский драматург
  • 1831  — 1888
    Людвиг Нобель
    шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля
  • 1839  — 1888
    Николай Пржевальский
    русский путешественник и натуралист
  • 1850  — 1925
    Николай Голицын
    российский государственный деятель
  • 1873  — 1938
    Федор Шаляпин
    русский оперный и камерный певец-бас
  • 1908  — 1974
    Евгений Вучетич
    советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР
  • 1912  — 1975
    Ефим Копелян
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1930  — 2012
    Владимир Ухин
    советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, Заслуженный артист России
  • 1931  — 1995
    Леонид Дербенев
    советский поэт-песенник
  • 1933  — 2018
    Монсеррат Кабалье
    испанская оперная певица (сопрано)
  • 1941  — 1993
    Бобби Мур
    английский футболист
  • р. 1949
    Юрий Куклачев
    советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек, Народный артист РСФСР

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