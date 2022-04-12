С 18 апреля по 6 мая в Управлении соцзащиты и центре социального обслуживания заработает горячая линия по тел.: 8 (86365) 7-56-50, 7-86-77.

Воспользоваться возможностью получить консультацию могут инвалиды, участники Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов, несовершеннолетних узников, тружеников тыла. Специалисты УСЗ и ЦСО проконсультируют по социально-бытовому обслуживанию, мерам соцподдержки (компенсации по оплате ЖКХ, получению жилищных субсидий, капремонту и т. д.), а также по проезду федеральных льготников.