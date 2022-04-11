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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

общество

Какой сегодня день: даты и события 11 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 апреля 2022 года.

  • Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
  • День Конституции Республики Крым. 11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днём Конституции Республики Крым, согласно республиканскому закону №55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014 года.
    Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в марте 2014 года – знаковое событие современной истории, воспринятое подавляющим большинством граждан России, Крыма и Севастополя, как возвращение на Родину.
    Общекрымский референдум 16 марта 2014 года поставил точку в споре о том, как видят граждане Крыма и Севастополя будущее своей земли. Последовавшие за референдумом события: принятие Постановления о независимости от Украины 17 марта, подписание Договора о вхождении в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя 18 марта, ратификация этого Договора 21 марта Президентом России В.Путиным – последовательные шаги на пути законодательного оформления процесса воссоединения.
  • Берещенье. В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — берёзу. Её называли деревом жизни, здоровья и света.
    У русских людей с берёзой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было хлестнуть берёзовым прутиком — и хворь уйдет. Если воткнуть ветку берёзы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без берёзового веника и вовсе невозможно.
    Почтительное отношение к берёзе с приходом христианства получило новое обоснование. По преданию, именно под этим деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды.
    В этот день нужно было выходить в берёзовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ. Свежим берёзовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.

Знаменательные даты и события

  • 1147 Впервые упомянуто слово «Москва»
  • 1857 Император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла
  • 1909 Основан город Тель-Авив
  • 1919 Создана Международная организация труда (МОТ)
  • 1944 Керчь освобождена от фашистских войск
  • 1945 Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд

Персоны

  • 1907  — 2001
    Николай Девятков
    советский и российский ученый в области электроники, академик
  • 1910  — 1993
    Вацлав Дворжецкий
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1921  — 2014
    Сергей Непобедимый
    советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик
  • 1922  — 2007
    Курт Воннегут
    американский писатель, сатирик
  • 1928  — 1979
    Леонид Быков
    советский режиссер, сценарист, актер
  • 1937  — 2016
    Альберт Филозов
    советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России
  • р. 1948
    Георгий Ярцев
    советский футболист, российский футбольный тренер, Заслуженный тренер России
  • 1954  — 2021
    Валерий Гаркалин
    советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России
  • р. 1968
    Сергей Лукьяненко
    российский писатель-фантаст

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