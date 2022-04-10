Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 10 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 10 апреля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 апреля 2022 года.

  • День братьев и сестер. 10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day). Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.
  • Иларион — Выверни оглобли. В этот день православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в 8 веке.
    Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.
    На прогалинах, с которых только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Этот цветок очень любили в народе. С ним связана такая легенда. У одной женщины умерла любимая дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку и тепло могиле умершей дочери. Но ни капли ни тепла, ни ласки не досталось другой девушке — падчерице этой женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой, холодной — к миру людей.

Знаменательные даты и события

  • 1710 В Англии вступил в силу закон об авторском праве
  • 1832 В России введены звания Почетных граждан для лиц недворянского происхождения
  • 1944 Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков
  • 1973 Фотограф-папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело против Жаклин Онассис
  • 1981 В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики

Персоны

  • 1736  — 1813
    Жозеф Луи Лагранж
    французский математик и механик итальянского происхождения
  • 1847  — 1911
    Джозеф Пулитцер
    американский издатель и журналист, учредитель премии
  • 1895  — 1977
    Всеволод Рождественский
    советский поэт и переводчик, военный корреспондент
  • 1911  — 1979
    Нино Рота
    итальянский композитор
  • 1923  — 2009
    Евгений Весник
    советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР
  • 1927  — 1979
    Виль Липатов
    советский писатель, сценарист, журналист
  • 1937  — 2010
    Белла Ахмадулина
    советская и российская поэтесса, писательница, переводчица
  • р. 1952
    Григорий Явлинский
    советский и российский политический деятель, экономист
  • р. 1952
    Стивен Сигал
    американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо

Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Вверх