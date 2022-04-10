общество
Какой сегодня день: даты и события 10 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 апреля 2022 года.
- День братьев и сестер. 10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day). Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.
- Иларион — Выверни оглобли. В этот день православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в 8 веке.
Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.
На прогалинах, с которых только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Этот цветок очень любили в народе. С ним связана такая легенда. У одной женщины умерла любимая дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку и тепло могиле умершей дочери. Но ни капли ни тепла, ни ласки не досталось другой девушке — падчерице этой женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой, холодной — к миру людей.
Знаменательные даты и события
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